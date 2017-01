Vorletzte Runde im StuPa. Heute wird es nach Weihnachten, dem Jahreswechsel, den Wahlen und so weiter sicher einiges zu bereden geben. Zudem muss eine spannende Frage geklärt werden, die nicht in der Tagesordnung auftaucht: Was ist denn jetzt mit dem Nachtragshaushalt?

Wer es genau wissen will, das gesamte Drucksachenpaket in seiner vollkommenen Schönheit gibt es hier:

&

Es wird im Hörsaal der Wirtschaftswissenschaften, in der Friedrich-Loeffler-Straße 70, getagt.

TOP 1 Begrüßung Wie immer, man sagt sich „Hallo“. TOP 2 Berichte Heute ist Berichtspflicht. TOP 3 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft Wenn ihr Fragen an das Stupa habt: In die Kommentare damit, wir beantworten sie im Ticker oder als Antwort direkt in den Kommentaren. TOP 4 Formalia Eine der seltenen Gelegenheiten, in denen nach dem Abitur noch Mathe gebraucht wird: Es wird nachgezählt, wie viele Stupisten ihrer Pflicht nachgekommen und anwesend sind und auch eine der seltenen Gelegenheiten, in denen man nach dem Abitur noch Deutsch braucht: Es wird geguckt, ob bei dem Protokoll alles richtig ist. TOP 5 Finanzanträge

TOP 5.1 Neue Nordische Novellen V

TOP 5.2 Bilingue com Universidade

TOP 5.3 GreiMUN – New York 2017 TOP 6 Wahlen AStA Es liegen keine Bewerbungen vor.

TOP 6.1 Referat für Studium und Lehre

TOP 6.2 Co-Referat für Fachschaften und Gremien TOP 7 Wahl des Mitgliedes für den Medienausschuss TOP 8 Wahl Gamificationausschuss TOP 9 Wahl der Mitglieder des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung TOP 10 Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrat des Studierendenwerkes Greifswald Nachdem das Studierendenwerksgesetzt im vergangenen Jahr novelliert wurde, wurde auch der Verwaltungsrat abgeschafft. Das neugeschaffene Organ des Aufsichtsrates muss nun auch mit studentischen Mitgliedern bestückt werden. TOP 11 Beauftragung Fachschaftsfinanzen Annekatrin war mal Co-Referentin für Finanzen und betreut schon seit dem vergangenen Jahr mit einer Beauftragung der Fachschaftsfinanzen. Das soll sie nun bis zum Ende der Legislatur weitermachen. TOP 12 SÄA (Satzungsänderungsantrag) Vollversammlung Folgendes soll geändert werden: Eine Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn die Einladung aller Studierenden satzungsgemäß bis spätestens zehn Tage vor Versammlungsdatum erfolgt ist und weniger als fünf Prozent der Studierendenschaft gegen das Datum schriftlich Einspruch erhoben hat. Der Einspruch muss bis spätestens sieben Tage vor dem anberaumten Termin dem Vorsitz des AStA zugegangen sein. Warum, wieso, weshalb steht in der Begründung und bald auch im Ticker. TOP 13 Iss mit mir! An ausgewählten Tischen in den Speisesälen können Menschen zusammenkommen, die zwar alleine in die Mensa gehen, aber nicht alleine essen wollen. Wer sich an solch einen Tisch setzt, signalisiert, dass es für ihn*sie vollkommen okay ist, wenn sich jemand ungefragt dazusetzt. Die Tische können selbstverständlich auch von Gruppen genutzt werden, die nicht zwangsläufig unter sich bleiben wollen. Eine nette Idee, für all die einsamen Seelen da draußen. TOP 14 INFO-TOP Gremienwahlen Das über einige Probleme bei den Gremienwahlen nochmal geredet werden muss war ja klar. Hoffen wir, dass es nicht intern wird. TOP 15 INFO-TOP Studentischer Förderverein Ja den haben wir auch noch. Darüber soll informiert und über das Weiterbestehen diskutiert werden, TOP 16 <3 RCDS Nachdem der RCDS vor zwei Sitzungen das Sommersemester fast drei Wochen nach hinten schieben wollte, hat sich jetzt ein StuPist erbarmt, eine Lösung für das Problem zu finden: Ostern soll einfach drei Wochen nach vorne geholt werden – endlich denkt mal jemand mit. TOP 17 Lehramtskummerkasten Das Studierendenparlament beauftragt das autonome AStA-Referat Lehramt unter Beteiligung des AStA-Referates für Studium und Lehre mit der Einrichtung und Betreuung einer zentralen Datenbank, in der die Studie- renden ihre Kritiken und Verbesserungsvorschläge am Lehramtsstudium, in Bezug auf die Praxisnähe und Berufsorientierung, eintragen können. Eine hübsche Idee. Die Frage ist nur, ob der AStA wirklich nicht mehr alleine Arbeiten darf und sich alles vom StuPa legitimieren lassen muss? TOP 18 Aufhebung Beschluss Beschl.-Nr. 2016-12-13/234 Eine rein formale Sache. Die Campus Open Air AG will keine StuPa-AG mehr sein. TOP 19 Pressemitteilung des AStA der Universität Greifswald wg. Beitragserhöhung fordern! Der RCDS will den AStA zu einer PM bewegen. Vorgeschriebener Inhalt: Warum sollte der Beitrag erhöht werden? Welche Ursachen sind ausschlaggebend für die Beitragserhöhung? Wann war eine Beitragserhöhung absehbar? Wir wagen mal die vorsichtige Prognose, dass das nichts wird. TOP 20 Prüfantrag zur kostenlosen Bereitstellung eines Druckkontingentes für Studenten nach Hamburger Vorbild Auch der Preis für den längsten Antragstitel geht an den RCDS. Der Inhalt ergibt sich nach dem Namen des Titel. TOP 21 Sonstiges Wir sagen uns gute Nacht und bis nächste Woche.

Watt soll dat? Das StuPa ist eine Welt für sich und es fällt schwer, die Verfahren und Regeln, die dort herrschen, auf Anhieb zu verstehen. Sei es im Sitzungssaal oder beim Lesen des Tickers, damit wirklich alle mitreden können, haben wir ein StuPa-Einmaleins veröffentlicht, in dem alle wichtigen Fakten und Regelungen zusammengefasst sind.

Hier beginnt gegen 20:15 Uhr der Ticker!

es tickern: Rudi Becker & Philipp Schulz

20:15

Es geht natürlich noch nicht los, wir wollen aber eure Aufmerksamkeit auf die Tagesordnung lenken. Dort hat sich nämlich ein neuer Tagesordnungspunkt bei den Finanzanträgen eingefunden. GreiMUN, die Greifswald Model United Nations, wollen nach New York. Das kostet natürlich Geld. Ende der Durchsage, hier geht es bald los.

20:30

Adrian begrüßt die Massen und gratuliert sich (und den anderen Menschen) die bei den vergangenen Gremienwahlen gewählt wurden. Wir auch natürlich – Herzlichen Glückwunsch. Weiterhin weist er darauf hin, dass morgen Arndt abgeschafft, ähhh, der Antrag zur Umbenennung der Universität im akademischen Senat verhandelt wird. um 14 Uhr geht es los, Treffpunkt ist das Hauptgebäude der Universität.

Wir kommen zu TOP 2, den Berichten. Philipp sagt das was er immer sagt: Er möchte bitte darauf hinweisen, dass die Berichte ausführlicher geschrieben werden. Zudem erklärt er, wie die Auszahlungsanordnungen zu behandeln sind. Scheinbar ist da wieder etwas schief gelaufen, diesmal kann Finanz-Alex nichts dafür. HoPo-TiMo widerspricht dem. Er meinte, dass die Zahlungsanordnungen erst vor drei Tagen in seinem Fach (das des Kassenwartes) gelandet sind. Vorher wurden die jedoch 5 oder 6 Wochen vom Finanzer bearbeitet. Hier bahnt sich ja schon wieder was an.

20:40

Philipp betont, dass er niemanden Vorführen will, sondern nur, dass die Sachen bezahlt werden. Timo sieht das ein wenig anders. Er erklärt nochmal, dass ihm damals, als er zum Kassenwart gewählt wurde, ein anderer Job versprochen war. Nämlich, dass er nur unterschrieben muss. Zudem stellt er die Frage, warum sich vorher bei den Überweisungen so viel Zeit gelassen wird. Wer nun recht hat… ja, das werden wir heute nicht mehr erfahren. Die beiden einigen sich darauf, nochmal zu gucken und die Daten auf den Zetteln abzugleichen. Wir kommen derweil wirklich zu den Berichten. Vorsitz-Fabian bekommt 2, 3 Fragen von Philipp gestellt. Wir machen weiter mit Tllman.

20:50

PR-Tilman will eine Umfrage unter Studierenden machen. Fragestellung: Die Zufriedenheit mit der Hochschulpolitik generell und mit dem AStA. Das könnte erleuchtend werden. Philipp möchte zudem einen Newsletter für Sponsoren des AStA zu erstellen. Viele viele Ideen. Marieke, die alte SEO Expertin verwendet erst in einem Satz „sexy“ und „Uhlemann“ (es geht um die Befragung, die der AStA machen will) und redet dann mit Tilman über Facebook. Fabian schaltet sich in die Debatte um das erstellen von Facebook-Veranstaltungen ein. Wir werfen mal ein anderes Wort dazu in den Raum, auch im Zusammenhang mit Bewerbung von Veranstaltungen und der Wohnsitzprämie: Flyer. Damit lassen wir euch erstmal alleine.

21:00

Fabian aus dem StuPa hat eine Frage an Toni die von Fabian aus dem AStA beantwortet wird. Ja, der AStA kümmert sich um Office365. So ein Glück. Finanz-Alex berichtet weiter, keine Fragen, auch nicht an die Co-Finanzerin. HoPo-TiMo muss sich jedoch einer Frage stellen. Leider kann der Cinestar keinen Film, wie ursprünglich geplant, zeigen. Warum nicht? Weil die jetzt eine AG sind und dadurch neue Regeln haben. So einfach ist das. Weiter geht es mit Sara. Die möchte um Mithilfe bitten. Machen wir natürlich gerne:

Also wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr eure Ideen an Sara schicken.

21:10

Xenias Bericht wird von Philipp gelobt. Haben wir nicht oft, deswegen wird auch geklopft. Wie nett. Ein paar weitere AStA-Referenten haben sich mit oder ohne Entschuldigung abgemeldet – da hat man sich wohl heutzutage nicht mehr so. Philipp lobt Ebrus Bericht. Wieder klopfen. Dann kommt der Bericht von Hieronymus. Der ist demnächst vereidigter Lehrer (Referendar) – Viel Erfolg an dieser Stelle. wir werden deine kurzen Hosen und die Vollversammlungen vermissen <3. Die Jollen für den Hochschulsport wurden auf jeden Fall irgendwie bezahlt, da gab es ja Probleme.

PS: Um den Statistaantrag von vor 2000 Wochen hat sich auch noch keiner gekümmert. Also keine Statistiken für uns und für lau.

21:20

Wir kommen zu TOP 3 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft. Es gibt da so einen Flyer der Pro Arndt ist. Auf drei Seiten wird hier für Arndt argumentiert, ohne Herausgeber und Impressum zu nennen. Ein Gast möchte, dass sowas nicht in der Uni rumliegt. Das StuPa klatscht fast geschlossen dazu und es wird einen neuen TOP dazu geben. Hochladen werden wir die nicht, wenn ihr positive Sachen zu Arndt lesen wollt sucht das halt.

Eine weitere Frage: Fabian (Vorsitz) fragt den RCDS direkt nach ihren größten Erfolgen. Fabian (RCDS) sagt was und gefühlt 1000 Menschen melden sich. Unterm Strich wollte Fabian (Vorsitz) eins sagen: Wenn der RCDS sich schon so über die Gremien an der Uni auskotzt und sagt, dass alles doof ist, dann sollen sie bitte auch partizipieren. Soweit. Eine weitere Frage haben wir noch. Gibt es die AG Bildungsstreik noch: Ja gibt es. Heißt jetzt aber AG Hochschulpolitik. Wir kommen zu TOP 4, Formalia: 20 anwesende Stupisten, 3 Stimmübertragungen. Laut Adam Ries sind das 23, was im Umkehrschluss die Beschlussfähigkeit nach sich zieht. Ein Traum. Zu der Tagesordnung gibt es folgendes zu sagen: Fabian würde gerne die Ausschreibungsfrist verkürzen und über die Wohnsitzprämiemittel berichten. Machen wir alles zu gegebener Zeit.