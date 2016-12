Aktuelle Nachrichten im Überblick. Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte, was in der letzten Woche passiert ist – und was in der Nächsten noch so kommt.

Greifswald gewinnt Schachmeisterschaft

Der Greifswalder SV hat am gestrigen Sonntag den SChachmannschaftspokal MV 2016/2017 gewonnen. Die Greifswalder setzen sich im Finale gegen den SV Motor Wolgast mit 2,5 : 1,5 durch. Trotz des deutlichen Favoritenstatus musste Greifswald drei der vier Finalbretter mit einem Remis an Wolgast abgeben. Lediglich Wilfried Woll gewann seine Partie am dritten Brett und sicherte so den Sieg. Motor Wolgast gewann zuvor bereits das Halbfinale gegen SG Güstrow/ Teterow ebenfalls mit 2,5 : 1,5. Die Greifswalder zogen hingegen ohne Spiel ins Finale ein, da ihr Gegner, der SSC Graal-Müritz nicht angetreten war. Das Siegerteam ist nun für die Deutschen Schach-Pokal-Meisterschaft für Mannschaften im kommenden Jahr qualifiziert. Wolgast vertritt die Mannschaft, sollte sie nicht antreten können.

Studierendenwerk erhält Förderbescheid

Am heutigen Montag übergibt der Bauminister Christian Pegel einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 3,9 Millionen Euro für die Instandsetzung und Modernisierung des Wohnheimes in der Makarenkostraße 47 a-c. Um den Komplex gab es in der Vergangenheit viel Streit. Zur Debatte stand auch ein Abriss des Gebäudes. Finanziert wird der Zuschuss aus einem Sonderprogramm zur Gewährung von Zuschüssen für soziale Wohnraumförderung. Im Rahmen der Bauarbeiten sollen die derzeit 186 Wohnheimpltze auf 155 Plätze in 80 Ein-, Drei-, und Vierraumwohnungen reduziert werden.

Polizei bittet um Mithilfe

In den vergangenen Monaten kam es in Greifswald vermehrt zu Belästigungen von Frauen. Im Bereich Wieck und Eldena wurden junge Frauen durch eine männliche Person angesprochen, teilweise auch beleidigt oder bedroht und in einigen Fällen sogar

unsittlich berührt. In diesem Zusammenhang wurde am Mittwochabend ein 31-jähriger Mann aus Greifswald auf frischer Tat festgenommen, dieser sitzt nun in Untersuchungshaft. Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann weitere Belästigungen sexueller Art oder Beleidigungen begangen hat. Die Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Opfern, die sich bitte telefonisch unter: 03834-540 224 oder per E-Mail an kk-ast.greifswald@polmv.de melden sollten.