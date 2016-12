5 Redaktionssitzung moritz.magazin Redaktionssitzung moritz.magazin @ 19:30 - 21:00

Rubenowstraße 2b, 17489 Greifswald, Deutschland Die Redaktionssitzung vom moritz.magazin findet in der Vorlesungszeit jeden Montag um 19:30 Uhr statt. See more details •

6 Vollversammlung der Studierendenschaft Vollversammlung der Studierendenschaft @ 13:30 - 18:00

Ernst-Lohmeyer-Platz 6, 17489 Greifswald, Deutschland Am 06. Dezember findet um 14 Uhr im Hörsaalgebäude am Ernst-Lohmeyer-Platz 6 (Hörsaal 3 und 4) die Vollversammlung der Studierendenschaft statt. Ab 13:30 bieten wir euch einen Weihnachtsmarkt mit Informationsständen im Hörsaalgebäude. Die Studentische Vollversammlung ist das höchste beschlussfassende Gremium der Studierendenschaft. Jeder Studierende der Universität ist antragsberechtigt. Alle Studierenden haben ein Mitsprache- und Abstimmungsrecht. Die Vollversammlung der Studierendenschaft ist ein Organ was uns per Landeshochschulgesetz M-V zu gesprochen wird. Aus diesem Grund fallen ab 12 Uhr alle Lehrveranstaltungen aus. Falls Eure Dozenten*innen dennoch Lehrveranstaltungen anbieten wollen, sagt uns Bescheid- wir kümmern uns darum. (asta_vorsitz@uni-greifswald.de) Jeder Studierende hat die Möglichkeit Anträge einzureichen, die auf der Vollversammlung debattiert werden sollen. Wir helfen Euch gerne bei der Ausarbeitung und dem Stellen von Anträgen. Meldet Euch einfach per Mail bei uns:

asta_vorsitz@uni-greifswald.de https://www.facebook.com/events/1685216311703321/ See more details •

7 Stupa Stupa @ 20:00 - 00:00

Das Studierendenparlament tagt in der Vorlesungszeit in der Regel jeden zweiten Dienstag um 20 Uhr. See more details

Redaktionssitzung moritz.tv Redaktionssitzung moritz.tv @ 20:15 - 21:45

Rubenowstraße 2b, 17489 Greifswald, Deutschland Die Redaktionssitzung von moritz.tv findet in der Vorlesungszeit jeden Mittwoch um 20:15 Uhr statt. See more details • •

8 Redaktionssitzung webmoritz. Redaktionssitzung webmoritz. @ 19:00 - 20:30

Rubenowstraße 2b, 17489 Greifswald, Deutschland Die Redaktionssitzung des webmoritz. findet in der Vorlesungszeit jeden Mittwoch um 18:30 Uhr statt. See more details •

9

10