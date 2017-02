1 2 Sitzung Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen 06/s2 Sitzung Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen 06/s2 @ 18:00 - 20:00

Bürgerschaftssaal des Rathauses - Die Sitzung 06/s2 findet um 18:00 Uhr im Bürgerschaftssaal des Rathauses statt für folgende Gremien : Ausschuss f. Finanzen,Liegenschaften,Beteiligungen

"Für die Universität, Für Greifswald, Für Menschenrechte" - Demonstration und Mahnwache Der Allgemeine Studierendenauschuss/ Die Studierendenschaft der Universität Greifswald ruft am Sonntag, den 12.02.2017, um 14.30 Uhr zu einer Demonstration unter dem Motto: "Für die Universität, Für Greifswald, Für Menschenrechte" durch die Innenstadt auf. Vom Rubenowplatz aus soll es über die Lange Straße bis zum Markt gehen. Dort wird anschließend eine Mahnwache gemeinsam mit Greifswalder Initiativen und Unterstützer*innen stattfinden. Eingeladen sind zahlreiche universitäre und städtische Redner*innen. Wir möchten uns stark machen für unsere Universität, die seit vielen Jahrhunderten einen festen Bestandteil der Stadt darstellt und die viele Menschen in den Nord-Osten der Bundesrepublik zieht. Ein Studium und Leben in Greifswald stellt einen Mee(h)rwert für die Region dar. Nach dem Motto: Studieren wo andere Urlaub machen, möchten wir ein wichtiges Zeichen des Miteinanders setzen. Studierende und Nichtstudierende engagieren sich seit vielen Jahren in verschiedenster zivilgesellschaftlicher und kommunalpolitischer Form für die Belange innerhalb der Stadt. Wir wollen und müssen uns deshalb auch positionieren. Gegen die populistische Stimmungsmache der letzten Tage und Wochen, die maßgeblich Grabenkämpfe zwischen den Mitgliedern der Institution "Universität" und der übrigen Greifswalder Bevölkerung erzeugte. Wir alle sind Bürger*innen Greifswalds und leben hier weil wir diese Stadt lieben. Gerade als Studierende prägen wir das Stadtbild, sorgen für Zuzug und bereichern die kulturelle Landschaft. Wir wollen, wo es möglich ist, den Dialog mit der städtischen Bevölkerung eingehen und arbeiten schon länger intensiv mit Akteuren, Vereinen und Initiativen außerhalb des Campus zusammen. Wir würden uns wünschen, dass diese gefühlte Distanz zwischen einheimischer Stadtbevölkerung und zugezogenen Studierenden und Wissenschaftler*innen sich verringert und es keine Vorbehalte einander gegenüber gäbe. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten Verständnis füreinander aufzubringen und in einem angemessenen Ton über die Belange der Stadt sprechen.

14.30 Uhr Rubenowplatz

15.00 Uhr Am Markt

Es wird einige Redner*Innen von städtischer und universitärer Seite aus geben. Bringt eure Bekannten, Freund*innen und Familien mit! Seid bunt, seid laut, seid kreativ!

Senat der Universität Greifswald @ 14:00 - 15:30
Domstraße 11, 17489 Greifswald, Deutschland

Sitzung Ortsteilvertretung Schönwalde II/Groß Schönwalde 06/17 @ 18:00 - 20:00

Quartiersbüro Schönwalde II - Makarenkostraße 12 Greifswald Die Sitzung 06/17 findet um 18:00 Uhr im Quartiersbüro Schönwalde II statt für folgende Gremien : OTV Schönwalde II

Sitzung Ortsteilvertretung Riems 06/17 @ 19:00 - 21:00

