Donnerstag, 5. Februar 2009 10:25

Am Sonnabend passiert etwas, dass in unserer Stadt nicht mehr so häufig passiert und vor allem nicht in den Semesterferien. Am Sonnabend ist der Geburtstag einer hoffentlich bald langen Tradition im Greifswalder Geokeller. Der Name der Baldgeborenen: Plattentektonik.

Ein Abend, um Platz und Aufmerksamkeit für Musiker und DJs zu schaffen, die sonst nicht so häufig nach Greifswald kommen.

Der erste Abend dieser neuen Reihe steht ganz unter dem Scheffel des Hamburger Labels Audiolith, bei dem unter Anderem ClickClickDecker, Bratze und Egotronic ihr Zuhause haben. Es kommen die neusten Signings der Plattenfirma, 1 foot in da rave und Rampue. Beide Projekte versprechen eine musikalische Reise gen Stampfbeat und dröhnender Bratze. Tanzen ist somit nicht nur erwünscht, sondern auch fast nicht anders möglich.

Nach der technoiden Liveattacke gibt es dann zum Weiterraven noch Musik aus den Händen von Nick Rave (aka Torsun von Egotronic) und Napoleon (HGW).

Ermäßigte Karten für den Abend kann man noch am jetzigen Freitag (06.02.) in der Freitagsdisko des Geokeller am Einlass erwerben oder natürlich an der Abendkasse.

Termin: 07.02.

Einlass: 23 Uhr

Eintritt: 4 Euro (VVK) / 5 Euro (AK)

Veranstaltungsort: Geokeller

Und so sieht eine Show von 1 foot in da rave live aus: